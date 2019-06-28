«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат
Победу на ІІ Европейских играх трёхкратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ Артёма Козыря ждёт вся страна. В том числе, и в его родной детско-юношеской спортивной школе в Ждановичах. Именно отсюда начался путь уже трёхкратного чемпиона мира.
Рассказываем в программе «Центральный регион», как спортсмен достиг побед мирового уровня.
Ещё школьником парня привёл в секцию его двоюродный брат. Это событие перевернуло жизнь обоих подростков.
Павел Степанов, двоюродный брат Артёма Козыря:
Артём в то время занимался хоккеем. Но то ли ему что-то не нравилось, то ли не получалось, то ли тренер его не принимал. Были какие-то споры. И я его начал перетягивать сюда. Помню, что и его родители не воспринимали, что такое гребля. В итоге он сюда пришёл, у меня получалось очень хорошо – у него не очень. Он за мной тянулся, тянулся.
Мы просто были фанатами. Мы со школы прибегали, мы даже лифтом не пользовались, поднимались наверх, быстро скидывали школьные рюкзаки, брали форму и быстрее сюда. Здесь мы проводили гораздо больше времени, чем дома с родителями или в той же школе. Потому что всё лето напролёт здесь.
Артем Козырь: конкретно моя цель на Европейских играх – только победа
Тренировки стали для парней основной частью жизни, а Владимир Суетин и Георгий Юхнович разделили роли вторых отцов. На заплыве ІІ Европейских игр держат за Артёма кулаки.
Владимир Суетин, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 1-ой Минской птицефабрики:
Раньше он просто занимался, как все. Ничего яркого такого он не показывал. Пик прошёл, наверное, после 3-4 лет занятий. Когда он начал соревнования выигрывать, когда он сам понял, что ему это нравится, ему это интересно.
Георгий Юхнович, тренер по гребле Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Артём пришел совсем такой худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть. Но за счёт своего усердия, упорства – он такой упрямый, упёртый, очень сильный... Это для него очень важно – соревнования. Переживаний у меня на старте больше, чем у него. Когда я смотрю на чемпионате мира, так больше него волнуюсь. Сейчас он морально готов, психологически устойчив, всё нормально.