«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Победу на ІІ Европейских играх трёхкратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ Артёма Козыря ждёт вся страна. В том числе, и в его родной детско-юношеской спортивной школе в Ждановичах. Именно отсюда начался путь уже трёхкратного чемпиона мира.

Ещё школьником парня привёл в секцию его двоюродный брат. Это событие перевернуло жизнь обоих подростков.

Павел Степанов, двоюродный брат Артёма Козыря: Артём в то время занимался хоккеем. Но то ли ему что-то не нравилось, то ли не получалось, то ли тренер его не принимал. Были какие-то споры. И я его начал перетягивать сюда. Помню, что и его родители не воспринимали, что такое гребля. В итоге он сюда пришёл, у меня получалось очень хорошо – у него не очень. Он за мной тянулся, тянулся.

Мы просто были фанатами. Мы со школы прибегали, мы даже лифтом не пользовались, поднимались наверх, быстро скидывали школьные рюкзаки, брали форму и быстрее сюда. Здесь мы проводили гораздо больше времени, чем дома с родителями или в той же школе. Потому что всё лето напролёт здесь.

Артем Козырь: конкретно моя цель на Европейских играх – только победа

Тренировки стали для парней основной частью жизни, а Владимир Суетин и Георгий Юхнович разделили роли вторых отцов. На заплыве ІІ Европейских игр держат за Артёма кулаки.