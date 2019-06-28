«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

На ІІ Европейских играх Минскую область будет представлять 21 атлет. Среди них и боксёр из Молодечно Дмитрий Асанов. Парню 23 года. На его счету многочисленные победы и титулы. Как спортсмен готовится к соревнованиям, рассказали в программе «Центральный регион».

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, участник летних Олимпийских Игр 2016 года и серебряный призёр І Европейских игр в Баку.

Теперь же ему предстоит битва на родной земле. Как говорится, дома и стены помогают, но парень всё же делает ставку на физическую подготовку. На него рассчитывает не только область – вся страна. Поэтому главный ингредиент в спортивном рационе – усердные тренировки до седьмого пота.

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Дмитрий Асанов, серебряный призёр I Европейских Игр:

В первую очередь, это для меня большая ответственность и гордость, что я участвую, именно представляю свою страну на этих соревнованиях. А если непосредственно взять турнир, то это, конечно же, самый серьёзный турнир в Европе, который может быть. Тем более, он проводится раз в четыре года. Все настраиваются, все готовятся. И я думаю, что это имеет место, как один из самых топовых турниров, на котором я принимаю участие. Это хорошо, когда есть трэш, адреналин. Плохо, когда его нет – ты выходишь и ты уверен в себе.