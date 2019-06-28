Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

28 июня 2019 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздравления белорусским гребцам – победителям II Европейских игр – направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Так, в поздравлении Ольге Худенко, завоевавшей уже вторую золотую медаль II Европейских игр, глава государства отметил:

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед-1

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед-3

Артёма Козыря Президент поблагодарил за яркое и уверенное выступление.

Новых вершин в спортивной карьере Александр Лукашенко пожелал Елене Ноздрёвой.

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед-6

Со вторым золотом II Европейских игр, завоеванным в гонке на 5000 м, Президент поздравил Марину Литвинчук:

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед-9

Александр Лукашенко пожелал всей команде и тренерскому штабу крепкого здоровья, благополучия и новых громких побед.  

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва
28 июня 2019 06:52

«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва

Валерий Корнилов: «С нашими боксёрами все очень серьёзно считаются. Асанов – лидер мирового бокса»
27 июня 2019 22:46

Валерий Корнилов: «С нашими боксёрами все очень серьёзно считаются. Асанов – лидер мирового бокса»

«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали
27 июня 2019 22:44

«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали