Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

Новости Беларуси. Поздравления белорусским гребцам – победителям II Европейских игр – направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поздравлении Ольге Худенко, завоевавшей уже вторую золотую медаль II Европейских игр, глава государства отметил:
Артёма Козыря Президент поблагодарил за яркое и уверенное выступление.
Новых вершин в спортивной карьере Александр Лукашенко пожелал Елене Ноздрёвой.
Со вторым золотом II Европейских игр, завоеванным в гонке на 5000 м, Президент поздравил Марину Литвинчук:
Александр Лукашенко пожелал всей команде и тренерскому штабу крепкого здоровья, благополучия и новых громких побед.
Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом