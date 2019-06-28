Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

Новости Беларуси. Поздравления белорусским гребцам – победителям II Европейских игр – направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поздравлении Ольге Худенко, завоевавшей уже вторую золотую медаль II Европейских игр, глава государства отметил: