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«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск

28 июня 2019 09:02
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Новости Беларуси. Церемония закрытия спортивного форума состоится 30 июня на стадионе «Динамо». Но некоторые участники стартов уже прощаются с нашей столицей. В Национальном аэропорту «Минск» провожают зарубежные делегации.

«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск-1

Камилла Шах, СТВ:
Действительно, мы расширяем географию прямых включений и выходим в эфир на этот раз из аэропорта. Казалось бы, совсем недавно мы встречали многочисленных гостей, а теперь каждый час сюда подъезжают автобусы с теми, кто покидает Беларусь.

«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск-4

Конечно, очень жаль, что не у всех гостей получилось остаться до окончания Игр и увидеть церемонию закрытия. Но такова судьба спортсменов – их ждут новые старты, борьба, победы.

«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск-7

Напомним, что Минск собрал участников из 50 стран. Самая многочисленная команда, кроме белорусской, у России – 225 спортсменов. А самая скромная – всего 1 человек – у Лихтенштейна. Приятно отметить, что абсолютное большинство стран положили в свою копилку хотя бы одну золотую медаль.

«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск-10

Патрик Хьюстон, серебряный призер II Европейских игр:
Нам удалось завоевать медали в стрельбе из лука. Поэтому мы очень довольны тем, как для нас прошли соревнования. Мы уезжаем, нас ждут новые соревнования, но мы увозим самые приятные впечатления. Мы здесь прекрасно провели время.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # Камилла Шах # Патрик Хьюстон # Фотофакт

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