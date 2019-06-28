«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск

Новости Беларуси. Церемония закрытия спортивного форума состоится 30 июня на стадионе «Динамо». Но некоторые участники стартов уже прощаются с нашей столицей. В Национальном аэропорту «Минск» провожают зарубежные делегации.
Новости Беларуси. Церемония закрытия спортивного форума состоится 30 июня на стадионе «Динамо». Но некоторые участники стартов уже прощаются с нашей столицей. В Национальном аэропорту «Минск» провожают зарубежные делегации.
Камилла Шах, СТВ:
Действительно, мы расширяем географию прямых включений и выходим в эфир на этот раз из аэропорта. Казалось бы, совсем недавно мы встречали многочисленных гостей, а теперь каждый час сюда подъезжают автобусы с теми, кто покидает Беларусь.
Конечно, очень жаль, что не у всех гостей получилось остаться до окончания Игр и увидеть церемонию закрытия. Но такова судьба спортсменов – их ждут новые старты, борьба, победы.
Напомним, что Минск собрал участников из 50 стран. Самая многочисленная команда, кроме белорусской, у России – 225 спортсменов. А самая скромная – всего 1 человек – у Лихтенштейна. Приятно отметить, что абсолютное большинство стран положили в свою копилку хотя бы одну золотую медаль.
Патрик Хьюстон, серебряный призер II Европейских игр:
Нам удалось завоевать медали в стрельбе из лука. Поэтому мы очень довольны тем, как для нас прошли соревнования. Мы уезжаем, нас ждут новые соревнования, но мы увозим самые приятные впечатления. Мы здесь прекрасно провели время.
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