Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»

Он человек не новый в структуре клуба – с «желто-синими» с 2006 года. В прошлом сезоне привел дублирующий состав боривовчан к чемпионству. Теперь осталось повторить это же достижение и с главной командой.

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:

Мне было очень комфортно в дубле. Отличный тренерский штаб, отличные футболисты, понятные задачи. Все очень комфортно, минимум давления, то есть его фактически вообще нет. Делай, по большому счету, все, что хочешь. Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят.

Может быть громко прозвучит, но в какой-то степени клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять данное приглашение, наверное, было бы не совсем правильно.