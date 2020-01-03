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Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»

03 января 2020 14:56
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Новости Беларуси. Кирилл Альшевский дал первую пресс-конференцию после назначения главным тренером БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»-1

Он человек не новый в структуре клуба – с «желто-синими» с 2006 года. В прошлом сезоне привел дублирующий состав боривовчан к чемпионству. Теперь осталось повторить это же достижение и с главной командой.

Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»-4

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
Мне было очень комфортно в дубле. Отличный тренерский штаб, отличные футболисты, понятные задачи. Все очень комфортно, минимум давления, то есть его фактически вообще нет. Делай, по большому счету, все, что хочешь. Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят.

Может быть громко прозвучит, но в какой-то степени клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять данное приглашение, наверное, было бы не совсем правильно.

Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»-7

# Футбол Беларуси # Кирилл Альшевский # Фотофакт

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