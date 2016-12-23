Президенту разбившейся футбольной команды «Шапекоэнсе» вручили Кубок Южной Америки

Новости Бразилии. Кубок Южной Америки вручили бразильскому клубу «Шапекоэнсе», вернее, президенту клуба, поскольку команда практически в полном составе погибла 28 ноября в авиакатастрофе. Руководитель был назначен недавно, поскольку прежний оказался на злосчастном рейсе. Команду решено возродить и теперь в нее активно вербуют футболистов.

Нынешний кубок стал первым в истории клуба: «Шапекоэнсе» не был отмечен особыми успехами в международных турнирах. Поездка в колумбийский Медельин, которая стала для бразильцев фатальной, обещала им успех: клуб впервые пробился в финал южноамериканского первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.