Гандболист Сергей Рутенко принял решение продолжить карьеру и перешел в катарский «Аль-Кияда»

Новости Беларуси. Легендарный гандболист Сергей Рутенко принял решение продолжить карьеру. Новым клубом белоруса будет катарский «Аль-Кияда». Соглашение Рутенко с этой ближневосточной командой рассчитано до конца сезона.

На новом месте работы Сергей встретится со старыми знакомыми, например, главным тренером «Аль-Кияды» Борисом Деничем, в прошлом возглавлявшим «Горенье», «Целее» и сборную Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последним клубом Рутенко был минский СКА, осенью Сергей самостоятельно поддерживал форму и говорил о возможном окончании карьеры.