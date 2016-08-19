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Олимпийские ожидания: 19 августа будет разыграно 22 комплекта медалей

19 августа 2016 10:31
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Новости Беларуси. В олимпийском Рио 19 августа будет разыграно 22 комплекта медалей. Самое пристальное внимание – к лёгкой атлетике. Ночью в метании молота выступят 2 наших спортсмена: Иван Тихон и Сергей Коломоец.

В дневной сессии будет переживать за ходоков – Ивана Троцкого и Анастасию Яцевич.

Начнут квалификацию многоборья гимнастки. У сборной Беларуси  максимально возможное от страны представительство – 2 человека – Мелитина Станюта и Екатерина Галкина.

На водных просторах женская байдарка четвёрка попробует преодолеть вначале отборочный раунд, а затем и полуфинал. Не забудем также про современное пятиборье, где выступает Анастасия Прокопенко и прыжки в воду, куда заявлены Вадим Каптур и Евгений Королёв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Reuters

# Олимпиада 2016

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