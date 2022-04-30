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ЧБ по футболу. Хозяева открыли счёт на 7-й минуте. «Белшина» обыграла «Торпедо» на выезде

30 апреля 2022 16:34
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Новости Беларуси. 30 апреля состоялись два противостояния шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧБ по футболу. Хозяева открыли счёт на 7-й минуте. «Белшина» обыграла «Торпедо» на выезде-1

«Белшина» одержала первую победу в сезоне, на выезде обыграв жодинское «Торпедо» 3:1. Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, отличись хозяева. Но удержать преимущество они не смогли, пропустив в первом тайме два гола и во втором один.  

ЧБ по футболу. Хозяева открыли счёт на 7-й минуте. «Белшина» обыграла «Торпедо» на выезде-4

В еще одном матче дня «Слуцк» минимально победил мозырскую «Славию» 1:0. Единственный мяч был забит на 68-й минуте.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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