ЧБ по футболу. Хозяева открыли счёт на 7-й минуте. «Белшина» обыграла «Торпедо» на выезде

Новости Беларуси. 30 апреля состоялись два противостояния шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 30 апреля состоялись два противостояния шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Белшина» одержала первую победу в сезоне, на выезде обыграв жодинское «Торпедо» 3:1. Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, отличись хозяева. Но удержать преимущество они не смогли, пропустив в первом тайме два гола и во втором один.
В еще одном матче дня «Слуцк» минимально победил мозырскую «Славию» 1:0. Единственный мяч был забит на 68-й минуте.