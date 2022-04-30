ЧБ по футболу. Хозяева открыли счёт на 7-й минуте. «Белшина» обыграла «Торпедо» на выезде

«Белшина» одержала первую победу в сезоне, на выезде обыграв жодинское «Торпедо» 3:1. Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, отличись хозяева. Но удержать преимущество они не смогли, пропустив в первом тайме два гола и во втором один.