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Минская команда «Партизан» о победе в финале «Золотой шайбы»: «В конце игры мы собрались и выиграли»

29 марта 2018 07:20
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Чествуем победителей республиканских соревнований среди детей-подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь. Первое место в дивизионе А младшей возрастной группы заняла команда «Партизан».

Минская команда «Партизан» о победе в финале «Золотой шайбы»: «В конце игры мы собрались и выиграли»-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – тренер команды «Партизан» – Павел Козловский, игроки команды «Партизан» – Матвей Атрошевский и Арсений Высоцкий.

Минская команда «Партизан» о победе в финале «Золотой шайбы»: «В конце игры мы собрались и выиграли»-4

Какие трудности преодолела команда на пути к победе? Почему команда называется «Партизан»? Как проходит тренировка хоккейной команды? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Золотая шайба # Фотофакт # Павел Козловский # Матвей Атрошевский # Арсений Высоцкий

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