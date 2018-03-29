Минская команда «Партизан» о победе в финале «Золотой шайбы»: «В конце игры мы собрались и выиграли»

Чествуем победителей республиканских соревнований среди детей-подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь. Первое место в дивизионе А младшей возрастной группы заняла команда «Партизан».
Чествуем победителей республиканских соревнований среди детей-подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь. Первое место в дивизионе А младшей возрастной группы заняла команда «Партизан».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – тренер команды «Партизан» – Павел Козловский, игроки команды «Партизан» – Матвей Атрошевский и Арсений Высоцкий.
Какие трудности преодолела команда на пути к победе? Почему команда называется «Партизан»? Как проходит тренировка хоккейной команды? Узнаете, посмотрев видеоматериал.