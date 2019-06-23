Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Новости Беларуси. Минск продолжает дарить яркие победы болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск продолжает дарить яркие победы болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целую россыпь наград мы ждем в этот день на II Европейских играх. И первым стало серебро Екатерины Галкиной. Лидер сборной по художественной гимнастике отличилась в упражнении с обручем.
Соревнования по художественной гимнастике одни из самых посещаемых. По нашей информации, около 10 тысяч зрителей сейчас находятся в «Минск-Арене», где сейчас решается судьба очередного комплекта наград.