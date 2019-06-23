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Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

23 июня 2019 13:39
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Новости Беларуси. Минск продолжает дарить яркие победы болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-1

Целую россыпь наград мы ждем в этот день на II Европейских играх. И первым стало серебро Екатерины Галкиной. Лидер сборной по художественной гимнастике отличилась в упражнении с обручем.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-4

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-6

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-8

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-10

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-12

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-14

Соревнования по художественной гимнастике одни из самых посещаемых. По нашей информации, около 10 тысяч зрителей  сейчас находятся в «Минск-Арене», где сейчас решается судьба очередного комплекта наград.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-17

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-19

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото-21

# Европейские игры # Екатерина Галкина # Фотофакт

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