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Представлены обновлённые теннисные рейтинги

17 июня 2024 14:34
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Международные теннисные федерации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представлены обновлённые теннисные рейтинги -1

Арина Соболенко занимает третью позицию, лидерство уверенно удерживает полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф – вторая. Еще одна белоруска Виктория Азаренко сохранила 19-е место. Александра Саснович потеряла 19 строк в рейтинге и опустилась на 117-ю позицию. Алена Фалей располагается на 187-й позиции. Ирина Шиманович поднялась на 39 пунктов и сейчас находится на 235-м месте.

Мужской табель о рангах возглавляет итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас – второй. Замыкает тройку лучших серб Новак Джокович. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 265-м месте.

# Теннис

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