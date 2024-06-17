Представлены обновлённые теннисные рейтинги

Арина Соболенко занимает третью позицию, лидерство уверенно удерживает полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф – вторая. Еще одна белоруска Виктория Азаренко сохранила 19-е место. Александра Саснович потеряла 19 строк в рейтинге и опустилась на 117-ю позицию. Алена Фалей располагается на 187-й позиции. Ирина Шиманович поднялась на 39 пунктов и сейчас находится на 235-м месте.

Мужской табель о рангах возглавляет итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас – второй. Замыкает тройку лучших серб Новак Джокович. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 265-м месте.