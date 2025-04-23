Илья Протас завершил сезон в хоккейной лиге Онтарио. Команда, за которую он выступает, «Виндзор», в рамках четвертьфинальной серии проиграла «Китченер» – 3:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В плей-офф на счету младшего из братьев 12 матчей, в которых он набрал 25 очков при коэффициенте полезность +8. До этого в регулярке Илья провел 61 игру, набрал 124 балла и +58 в графе полезности. Это второй по результативности белорусский сезон в канадской лиге. Недосягаемым по-прежнему остается Сергей Костицын.