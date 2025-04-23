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Алина Горносько завоевала золотую награду на турнире по художественной гимнастике в России

23 апреля 2025 17:30
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В Центре художественной гимнастики «Жемчужина» стартовала матчевая встреча между командами городов-героев Санкт-Петербурга и Минска, посвященная 80-летию Победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие сильнейшие грации из Беларуси и России. Лидер нашей национальной дружины и бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горносько завоевала золотую награду в многоборье. От судей отечественная гимнастка получила 121,15 балла. Превзойти результат нашей примы не смогла ни одна из соперниц. В шаге от пьедестала остановилась Анастасия Салос. Алина Речкина заняла пятое место.

Завершатся соревнования в субботу, 26 апреля, гала-концертом «Эхо Победы в наших сердцах».

# Художественная гимнастика

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