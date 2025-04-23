В Ратомке проходит этап Кубка Евразии по выездке

За место на пьедестале ведут борьбу около 100 спортивных пар в нескольких возрастных категориях. Нашу страну представляют сильнейшие тандемы, среди них и Анна Карасева, лидер национальной команды, абсолютная победительница финала Кубка Евразии прошлого сезона и 13-кратная чемпионка Беларуси. Конкуренцию отечественным спортсменам составляют ведущие всадники России. Обладатель главного приза определится по итогам произвольной программы, которая включает в себя сложнейшие и зрелищные элементы высшей школы верховой езды.

Наталья Рубашко, член главной судейской коллегии соревнований:

В нынешнем турнире принимают участие достаточно сильные пары, как с нашей стороны, так и с российской стороны. Мы не ожидали, что приедет так много российских всадников. Поэтому конкуренция, конечно, большая. И в нынешней ситуации, особенно для наших всадников, это очень важно, поскольку не всегда они могут выехать даже на турниры в Россию. У нас здесь не только белорусские судьи, но у нас и два российских судьи, которые имеют международную категорию судейскую.

Соревнования завершатся 27 апреля. Всего будет разыграно 15 комплектов наград. Данные состязания – это не только необходимая соревновательная практика, но и хорошая возможность проверить свои силы перед международными стартами.