Представлена символическая сборная третьего тура ЧБ по футболу

Представлена символическая сборная третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победы «Днепра», брестского «Динамо» и «Гомеля» позволили этим клубам делегировать в команду по два исполнителя.

Гомельчан представляют защитник Илья Ращеня и автор дубля в ворота БАТЭ, полузащитник Тимур Пухов, который был признан самым ценным игроком тура. Также в символический состав попали игроки из клубов лидеров турнирной таблицы – полузащитники «Славии» Кирилл Кириленко и «Немана» Михаил Козлов. По одному спортсмену представляют «Нафтан» и «Сморгонь», а вот футболистов из команд Минска и Минской области в символической сборной нет.