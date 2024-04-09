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Представлена символическая сборная третьего тура ЧБ по футболу

09 апреля 2024 13:41
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Представлена символическая сборная третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победы «Днепра», брестского «Динамо» и «Гомеля» позволили этим клубам делегировать в команду по два исполнителя.

Представлена символическая сборная третьего тура ЧБ по футболу-1

Гомельчан представляют защитник Илья Ращеня и автор дубля в ворота БАТЭ, полузащитник Тимур Пухов, который был признан самым ценным игроком тура. Также в символический состав попали игроки из клубов лидеров турнирной таблицы – полузащитники «Славии» Кирилл Кириленко и «Немана» Михаил Козлов. По одному спортсмену представляют «Нафтан» и «Сморгонь», а вот футболистов из команд Минска и Минской области в символической сборной нет.

# Футбол Беларуси

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