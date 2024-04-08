Спортсмены высшей лиги определяют сильнейших на чемпионате Беларуси по шашкам-100

В соревнованиях принимают участие 20 сильнейших шашистов высшей лиги, среди которых два международных гроссмейстера и одиннадцать мастеров спорта. Есть и молодые участники, которые, несмотря на возраст, могут дать бой опытным игрокам. Так и произошло в одной из партий – 16-летний Никита Васько обыграл Евгения Ватутина, который сейчас является лидером турнира. На втором месте идет гроссмейстер Сергей Носевич. У женщин лидерство стабильно держится за молодыми, но опытными спортсменками Викторией Николаевой и Полиной Петрусевой.

Виталий Ворушило, главный судья турнира:

Молодежи много, достаточно сказать, что у мужчин играют два брата Лагутковых, младшему из которых 12 лет, старшему, наверное, 14. У девочек тоже 13-летняя есть. В то же время игроки все молодые. Самые старшие, наверное, чуть больше 30 лет. Но при этом они очень опытные. За их плечами уже много турниров. Та же Виктория Николаева в шашках-64 у нас чемпионка мира и Европы. Опыт и молодость – все вместе.