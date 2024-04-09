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Илью Соловьёва вызвали в стан «Калгари Флэймз»

09 апреля 2024 11:03
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Илью Соловьева вызвали в стан «Калгари Флэймз», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большую часть сезона белорусский защитник провел в АХЛ, где в 50 матчах набрал 14 очков при показателе полезности «+2».

Илью Соловьёва вызвали в стан «Калгари Флэймз»-1

В ближайших поединках защитник из Беларуси может вновь сыграть в составе «Флэймз». На этой неделе команде предстоит провести три игры. Ближайшей ночью «огоньки» встретятся с «Сан-Хосе». Не исключено, что в этом матче Егор Шарангович и Илья Соловьев могут выйти в одной пятерке.

# Хоккей

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