Илью Соловьёва вызвали в стан «Калгари Флэймз»

Илью Соловьева вызвали в стан «Калгари Флэймз», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большую часть сезона белорусский защитник провел в АХЛ, где в 50 матчах набрал 14 очков при показателе полезности «+2».

В ближайших поединках защитник из Беларуси может вновь сыграть в составе «Флэймз». На этой неделе команде предстоит провести три игры. Ближайшей ночью «огоньки» встретятся с «Сан-Хосе». Не исключено, что в этом матче Егор Шарангович и Илья Соловьев могут выйти в одной пятерке.