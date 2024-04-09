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Известно время начала матчей «Финала четырёх» гандбольной SEHA-лиги

09 апреля 2024 13:39
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Стало известно время начала матчей «Финала четырех» гандбольной SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решающий раунд турнира в дивизионе «Восток» пройдет в Бресте.

Известно время начала матчей «Финала четырёх» гандбольной SEHA-лиги-1

Первыми на паркет спорткомплекса «Виктория» выйдут российские команды: «Виктор» и «Чеховские Медведи» – они сыграют 31 мая в 17:30. В этот же день в 20:00 начнется противостояние белорусских клубов – «Мешков Брест» и СКА. Решающий матч турнира пройдет 2 июня. Напомним, брестчане – действующие обладатели трофея. В прошлогоднем финале в Санкт-Петербурге они обыграли минских «армейцев» – 32:31.

# Гандбол

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