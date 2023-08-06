Представители пулевой стрельбы включились в медальную гонку II Игр стран СНГ. Кто претендует на награды?

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Светлана Андралович. Представители каких стран претендуют на награды?

Новости Беларуси. На спортивных аренах Беларуси многолюдно с самого утра. 6 августа в медальную гонку включились и представители пулевой стрельбы. За ходом турнира следит съемочная группа СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Андр а л о вич, корреспондент: Мы сейчас находимся в спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко. Здесь стартовали соревнования по пулевой стрельбе. Участие в старте принимают сильнейшие атлеты из девяти стран, среди которых сильнейшие молодые атлеты из России, Азербайджана, Армении, Узбекистана. Это спортсмены не старше 21 года, но все они уже имеют хорошую практику международных выступлений, поэтому борьба ожидается очень яркой и насыщенной.

Белорусская сборная состоит из 26 юношей и девушек. Сегодня будут разыграны два комплекта наград. Это миксты в двух видах оружия – пневматическая винтовка и пневматический пистолет. В данную минуту проходят квалификационные отборы в главную стрельбу. Это финал. Всего заявлено 12 пар. Белорусское представительство очень внушительное – это шесть тандемов.

Соревнования по пулевой стрельбе в рамках II Игр стран СНГ продлятся восемь дней, во время которых будет разыграно 36 комплектов наград в 10-ти дисциплинах. Первый финал пройдет уже сегодня, он стартовал в 11:30, а это значит, что копилка нашей сборной может пополниться очередными медалями.

Уже стало известно, что в финал вышла одна наша пара. Поэтому болеем за белорусов, но помним, что побеждает сильнейший.