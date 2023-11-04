В Смоленске стартовал второй этап баскетбольного турнира «Лига Дружбы Россия – Беларусь»

В Смоленске стартовали игры второго этапа баскетбольного турнира «Лига Дружбы Россия – Беларусь» 3 на 3. Нашу страну на соревнованиях представляют две мужские дружины: «Минск-Беларусь» и «Минск-2-Беларусь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За лидерство в рейтинговой таблице вместе с белорусами сражаются еще 10 коллективов из России. Сегодня, 4 ноября, в первом матче дня дружина «Минск-Беларусь» встречалась с российской командой «Викинги». Поединок закончился со счетом 21:18 в пользу россиян. Во второй игре коллектив «Минск-2-Беларусь» противостоял команде Белоярской АЭС. Наши баскетболисты разгромили соперника – 22:5.