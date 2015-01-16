Скаут клуба НХЛ «Калгари Флеймз» Тодд Вудкрофт провел обучающий семинар в Минске

Новости Беларуси. 15 января дух НХЛ витал в Минске. «Скаутинг и менеджмент клубного уровня» – такой была тема семинара Тодда Вудкрофта, скаута клуба «Калгари Флеймз», который наведался в нашу столицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча со специалистом, который в 2014 году работал с белорусской сборной, прошла по инициативе Федерации хоккея нашей страны. Участниками диалога с белорусской стороны стали представители клубов Экстралиги, а также специалисты «Динамо-Минск».

Вудкрофт целый день рассказывал о методах тестирования игроков в разных клубах, об организации работы тренировочных лагерей и о тонкостях индивидуальной работы с игроками.

Тодд Вудкрофт, скаут «Калгари Флеймз»:

Думаю, статистика игрока – это лишь небольшой пазл всей картинки. Она не дает возможности хорошо прочитать хоккеиста – нужно следить за ним. Хорошие скауты не принимают решения, анализируя всего одну игру. Это как рассказывать историю: ты следишь за всеми аспектами игрока, за его поведением в разных ситуациях и потом будешь рассказывать длинную подробную историю о нем.

Владислав Клочков, ведущий специалист скаутско-агентского отдела ФХРБ:

Интересно слушать человека, который имеет богатый опыт общения с игроками топ-уровня, который работал на уровне национальных команд, который уже 14 лет работает в сильнейшей Лиге мира.