Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Теннисисты окончательно сменили грунт на траву и сейчас ведут подготовку к Уимблдону. В Нидерландах в самом разгаре один из подготовительных турниров. 14 июня на корт выходили и белорусские спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович стала четвертьфиналисткой. В рамках 1/8 она одолела менее рейтинговую Грет Миннен из Бельгии – 6:2, 4:6, 6:3. Первый сет белоруска взяла без особых проблем. Лидировала и во втором, но упустила преимущество и позволила оппонентке перевести встречу в третью партию. Однако там наша теннисистка показала более уверенную игру. Белоруска впервые в сезоне выиграла два матча подряд.