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Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

14 июня 2023 20:03
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Теннисисты окончательно сменили грунт на траву и сейчас ведут подготовку к Уимблдону. В Нидерландах в самом разгаре один из подготовительных турниров. 14 июня на корт выходили и белорусские спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах-1

Александра Саснович стала четвертьфиналисткой. В рамках 1/8 она одолела менее рейтинговую Грет Миннен из Бельгии – 6:2, 4:6, 6:3. Первый сет белоруска взяла без особых проблем. Лидировала и во втором, но упустила преимущество и позволила оппонентке перевести встречу в третью партию. Однако там наша теннисистка показала более уверенную игру. Белоруска впервые в сезоне выиграла два матча подряд.

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах-4

А вот Виктория Азаренко борьбу завершила. Наша спортсменка в двух сетах уступила американке Эшли Крюгер из второй сотни – 3:6, 2:6. Матч со старта складывался ужасно для Азаренко. Уже в первом сете она проигрывала 0:5 по геймам. Но «баранки» удалось избежать. Во второй партии соперница вновь забрала всю инициативу себе. Белоруска исправить ситуацию так и не смогла.

Дальше Виктория отправится в Берлин, турнир там стартует в понедельник, 19 июня.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Эшли Крюгер # Фотофакт

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