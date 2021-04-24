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Председатель Белорусского альянса танцевального спорта: большой шаг, что европейское сообщество признаёт уровень нашего мастерства

24 апреля 2021 18:53
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Новости Беларуси. Минский Дворец спорта на два дня превратился в огромную танцевальную площадку. Здесь проходят чемпионат и национальное первенство по классам по спортивным танцам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель Белорусского альянса танцевального спорта: большой шаг, что европейское сообщество признаёт уровень нашего мастерства-1

Собрались более 600 дуэтов. Причем место на паркете нашлось всем: были здесь и начинающие спортсмены, и те, кто имеет достаточный соревновательный опыт за плечами.

Председатель Белорусского альянса танцевального спорта: большой шаг, что европейское сообщество признаёт уровень нашего мастерства-4

Танцоры явно скучали по атмосфере соперничества, а потому все выкладывались на максимум.

Председатель Белорусского альянса танцевального спорта: большой шаг, что европейское сообщество признаёт уровень нашего мастерства-7

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:
Очень большое достижение, что европейское танцевальное сообщество признает уровень нашего мастерства. Это очень важно, это уже большой шаг. Я уверен, что нет предела совершенству. Естественно, мы будем развивать танцевальный спорт настолько, насколько мы можем.

Председатель Белорусского альянса танцевального спорта: большой шаг, что европейское сообщество признаёт уровень нашего мастерства-10

Соревнования продолжаются. 24 апреля в основном выступали дети и юниоры.

Председатель Белорусского альянса танцевального спорта: большой шаг, что европейское сообщество признаёт уровень нашего мастерства-13

В воскресенье, 25 апреля, на паркет выйдут взрослые. Организаторы обещают помимо традиционных категорий еще и сольные.

# Танцы # Антон Юспа # Фотофакт

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