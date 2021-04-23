Пляжный футбол. Сборная Беларуси не смогла выйти в полуфинал турнира Intercup-2021 в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершен третий игровой день турнира по пляжному футболу Intercup, который является первым стартом сезона для сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо наших парней, участие в соревнованиях принимает команда России, а также шесть клубов из российского чемпионата.

23 апреля в последнем матче группового этапа наша сборная встречалась с саратовской «Дельтой». По ходу встречи белорусы, благодаря усилиям Новикова, Гапона и Константинова, вели – 3:1, но в заключительном периоде не только растеряли перевес, но и позволили сопернику вырвать победу – 4:3.