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Хоккей. Сборная Беларуси проиграла России в товарищеском матче

23 апреля 2021 20:23
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. 23 апреля подопечные Захарова в Москве играли против России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси проиграла России в товарищеском матче-1

Стартовая треть поединка обошлась без заброшенных шайб, хотя хозяева перестреляли белорусов – 11:2. Зато во втором периоде с реализацией у наших соперников все было гораздо лучше: еще до его середины россияне повели в 3 гола. Вскоре белорусам удалось отставание сократить – отличился Паре.

Хоккей. Сборная Беларуси проиграла России в товарищеском матче-4

Но следующие 3 минуты стали для гостей сущим кошмаром: за короткий промежуток наш голкипер Дэнни Тэйлор капитулировал трижды, после чего уступил место в воротах Константину Шостаку. В оставшееся время молодой белорус не пропускал, а его партнеры забросили еще дважды – постарались Коробов и Нестеров.

Хоккей. Сборная Беларуси проиграла России в товарищеском матче-7

В итоге поражение нашей сборной – 3:6.

24 апреля подопечные Захарова сыграют со второй командой России.

# Хоккей Беларуси # Франсис Паре # Михаил Захаров # Дэнни Тэйлор # Константин Шостак # Дмитрий Коробов # Герман Нестеров # Фотофакт

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