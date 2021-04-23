Хоккей. Сборная Беларуси проиграла России в товарищеском матче

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. 23 апреля подопечные Захарова в Москве играли против России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовая треть поединка обошлась без заброшенных шайб, хотя хозяева перестреляли белорусов – 11:2. Зато во втором периоде с реализацией у наших соперников все было гораздо лучше: еще до его середины россияне повели в 3 гола. Вскоре белорусам удалось отставание сократить – отличился Паре.

Но следующие 3 минуты стали для гостей сущим кошмаром: за короткий промежуток наш голкипер Дэнни Тэйлор капитулировал трижды, после чего уступил место в воротах Константину Шостаку. В оставшееся время молодой белорус не пропускал, а его партнеры забросили еще дважды – постарались Коробов и Нестеров.