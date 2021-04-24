Женский хоккей на траве. «Минск» ‎обыграл «Текстильщик» в рамках девятого тура чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Несмотря на нетипично холодную погоду для конца апреля, продолжается чемпионат страны по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Точку в круге ставили хоккеистки «Минска» и «Текстильщика». В пятницу, 23 апреля, матч этих коллективов завершился победой хозяек газона 6:2.

То ли из-за погоды, то ли из-за обилия молодых игроков на поле текущее противостояние выдалось менее насыщенным. Единственный гол оказался на счету спортсменки столичного клуба Евгении Филиппович. 1:0, и «Минск» снова побеждает.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»‎:

Вчера было поинтереснее, честно говоря, погода была получше, чем сегодня.

В строю еще, как говорится, есть наши бойцы-ветераны. Они чуть приболели. Я думаю, все будет нормально, вернутся в строй. Главное, выиграли – это самое главное – и обошлось без травм. Потому что нам сейчас предстоит поездка в Казань, на Кубок России.

Нормально, доволен. Главное – обыграли.