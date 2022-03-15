Пребывание белорусов россияне взяли за свой счёт. Игорь Лапшин рассказал о паралимпийских соревнованиях в России

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Команда со вчерашнего утра уже находится в Ханты-Мансийске. Да, там не тепло, мне вчера говорили, что -15 днем. Но ведь это зимние виды спорта, поэтому, я думаю, что погода для них как раз самое то, что необходимо. Отзывы у ребят, что не первый же год занимаются спортом, и на многих соревнованиях были, но такого теплого приема, гостеприимства, начиная с Москвы – они летели через Москву – они еще не встречали. То есть атмосфера просто супер. Надо еще отметить, что россияне, в принципе, все пребывание наших спортсменов вместе с дорогой взяли за свой счет.