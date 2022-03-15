Пребывание белорусов россияне взяли за свой счёт. Игорь Лапшин рассказал о паралимпийских соревнованиях в России

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы готовятся выступить на международном турнире «Мы вместе. Спорт», который пройдет в российском Ханты-Мансийске с 17 по 21 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы готовятся выступить на международном турнире «Мы вместе. Спорт», который пройдет в российском Ханты-Мансийске с 17 по 21 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эти соревнования – своеобразная альтернатива Паралимпийским играм, на которых не довелось выступить белорусам и россиянам. На турнир также заявились представители Армении и Таджикистана.
Белорусы отмечают радушный прием со стороны хозяев соревнований. Также наши паралимпийцы остались довольны условиями пребывания. Отметим, нашу страну представят 16 атлетов, которые поспорят за медали в двух дисциплинах – в лыжных гонках и биатлоне.
«Сегодня команда провела первую тренировку». Белорусские паралимпийцы готовятся стартовать на турнире в Ханты-Мансийске.
Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Команда со вчерашнего утра уже находится в Ханты-Мансийске. Да, там не тепло, мне вчера говорили, что -15 днем. Но ведь это зимние виды спорта, поэтому, я думаю, что погода для них как раз самое то, что необходимо. Отзывы у ребят, что не первый же год занимаются спортом, и на многих соревнованиях были, но такого теплого приема, гостеприимства, начиная с Москвы – они летели через Москву – они еще не встречали. То есть атмосфера просто супер. Надо еще отметить, что россияне, в принципе, все пребывание наших спортсменов вместе с дорогой взяли за свой счет.
Соревнования стартуют в четверг, 17 марта. В программе первого дня значатся лыжные гонки. Церемония открытия состоится в пятницу.