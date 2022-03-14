«Гомель» гостил у «Немана». Результаты хоккейных матчей 14 марта

«Гомель» гостил у «Немана». Первая игра осталась за гродненцами, во втором противостоянии они также были близки к виктории. Но «рыси» дома сумели дожать своих соперников и не позволили им уйти в отрыв в серии. Начало третьего поединка было ознаменовано быстрым голом. Хозяева поразили гомельские ворота уже на четвертой минуте. Ответить в первом периоде гостям не удалось. Итог матча – 2:0 в пользу «Немана».

В параллельном поединке «Динамо-Молодечно» уступило «Металлургу» – 1:6.