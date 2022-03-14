«Участвуют два гроссмейстера». В Минске проходит чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам

Новости Беларуси. В эти дни в Минске соревнуются шашисты – в столице проходит чемпионат страны по стоклеточным шашкам. В соревнованиях принимает участие 21 спортсмен – 11 сильнейших игроков у мужчин и 10 у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мировой системе координат белорусы занимают позиции, близкие к элитному пулу. Несколько представителей нашей страны входят в топ-20 рейтинга. Некоторые из них состязаются и в нынешнем чемпионате Беларуси. На этом турнире разыгрываются медали только в личном зачете. Программа практически подходит к экватору. И, безусловно, в сюжетных линиях чемпионата есть свои интриги.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

У мужчин это 70-й чемпионат, юбилейный, участвуют два гроссмейстера, ряд мастеров. На старте вырвался вперед международный мастер Куница, в женском чемпионате лидирует мастер Виктория Николаева, она тоже одержала три победы. Борьба обещает быть острой. Очень интересно, сможет ли 14-летний прошлогодний чемпион страны Георгий Выдерко подтвердить свое звание. Стартовал по сравнению с прошлым годом немножко хуже, но все равно идет пока в лидирующей группе.