Футбол. «Милан» хочет обжаловать санкции со стороны УЕФА в спортивном арбитражном суде

«Милан» собирается обжаловать санкции со стороны УЕФА в спортивном арбитражном суде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что «россонери» были наказаны за нарушение финансового фэйр-плэй.

В результате этого «Милан» оштрафован на 12 миллионов евро, а также ему ограничили заявку в еврокубковых матчах. Итальянский клуб также обязали вернуться к соответствию финансового фэйр-плэй к 2021 году, иначе «красно-черные» будут дисквалифицированы.

В этом сезоне команда Дженнаро Гаттузо крайне неудачно сыграла в Лиге Европы. Дружина не вышла в плей-офф. В чемпионате Италии «Милан» идет на 5 месте.