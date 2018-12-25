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Футбол. «Милан» хочет обжаловать санкции со стороны УЕФА в спортивном арбитражном суде

25 декабря 2018 18:53
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«Милан» собирается обжаловать санкции со стороны УЕФА в спортивном арбитражном суде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что «россонери» были наказаны за нарушение финансового фэйр-плэй.

Футбол. «Милан» хочет обжаловать санкции со стороны УЕФА в спортивном арбитражном суде-1

В результате этого «Милан» оштрафован на 12 миллионов евро, а также ему ограничили заявку в еврокубковых матчах. Итальянский клуб также обязали вернуться к соответствию финансового фэйр-плэй к 2021 году, иначе «красно-черные» будут дисквалифицированы.

В этом сезоне команда Дженнаро Гаттузо крайне неудачно сыграла в Лиге Европы. Дружина не вышла в плей-офф. В чемпионате Италии «Милан» идет на 5 месте.

# Футбол # Фотофакт

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