Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов

Матч проходил в Минске. Начало поединка у хозяев не задалось: после первой четверти «драконы» уступали 5 очков. Однако уже к большому перерыву подопечные Ростислава Вергуна смогли выйти вперед. Правда, дальше оторваться не удалось, а в концовке встречи «Цмоки» ошибались непозволительно много, за что и поплатились. Поражение – 71:75. Самым результативным в белорусской команде стал Андрей Рогозенко – у него на счету 15 очков.

Напомним, что в плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В своем квартете C «Цмоки» на данный момент вторые. Следующий матч в рамках Лиги чемпионов команда проведет 5 января в гостях у французского «Шоле».