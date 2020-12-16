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Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов

16 декабря 2020 12:08
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Минские «Цмоки» не смогли одолеть израильский «Хапоэль» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов-1

Матч проходил в Минске. Начало поединка у хозяев не задалось: после первой четверти «драконы» уступали 5 очков. Однако уже к большому перерыву подопечные Ростислава Вергуна смогли выйти вперед. Правда, дальше оторваться не удалось, а в концовке встречи «Цмоки» ошибались непозволительно много, за что и поплатились. Поражение – 71:75. Самым результативным в белорусской команде стал Андрей Рогозенко – у него на счету 15 очков.  

Напомним, что в плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В своем квартете C «Цмоки» на данный момент вторые. Следующий матч в рамках Лиги чемпионов команда проведет 5 января в гостях у французского «Шоле».  

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Андрей Рогозенко # Фотофакт

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