Поздравить Олимпийский комитет с 25-летием в Большой театр Беларуси пришли более тысячи гостей

Новости Беларуси. Примечательно, что масштабный форум в Минске проходит в год 25-летия Национального Олимпийского комитета. И решение – провести вторые Европейские игры в Беларуси, стало настоящим подарком.

А накануне большое торжество по случаю празднования юбилея НОК прошло в Большом театре оперы и балета.Чтобы поздравить комитет с круглой датой и вспомнить, как все начиналось, пришли более тысячи гостей.

Среди них были практически все Олимпийские чемпионы и призеры нашей страны,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марина Литвинчук, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (гребля на байдарках и каноэ):

В первую очередь хотелось бы поздравить наш Олимпийский комитет. Процветания, долголетия. Естественно, не только помогает, но и оберегает нас.

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпиады в Рио-де- Жанейро (вольная борьба):

Олимпийский комитет, я думаю,

что он играет немаловажную роль в жизни спортсмена, он защищает своих спортсменов, пытается как-то поддержать.

Даже в таких ситуациях как с допингом, я уверена, что они сделали всё что смогли, чтобы как-то помочь спортсменам разрешить эту всю ситуацию.