Участники 45 заседания Генеральной ассамблеи ЕОК 22 октября обсудили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

Новости Беларуси. Европейские игры-2019 пройдут в Беларуси на самом высоком уровне. Это историческое решение 22 октября вновь обсуждали в Минске. 45 заседание Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов продолжает свою работу.

Евроигры станут для многих атлетов пропуском на главные старты четырёхлетия – Олимпиаду в Токио.

На главный спортивный форум старого света собралась вся элита – функционеры из 50 стран. К рассмотрению широкий спектр вопросов: предстоящие зимние соревнования в Пхенчхане в 2018 году, социальные программы поддержки спортсменов, которые завершили карьеру. 22 октября участники обсудили прошедшие Олимпийские игры Рио. На эту тему свой доклад презентовала комиссия из 14 экспертов олимпийских комитетов Европы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Все подготовка была омрачена многочисленными скандалами, спорными решениями в отношении допуска спортсменов и в том числе белорусской команды.

Считаем своим долгом донести позицию экспертов во-первых до всех членов европейской семьи и до присутствующих здесь представителей Международного олимпийского комитета,

которые должны сделать следующие выводы для внесения изменений в процедуру подготовки и аттестации объектов олимпийской деревни и прочих вопросов, связанных с обеспечением команд.