Александр Лукашенко: Беларусь сделает все, чтобы Европейские игры были добрыми и душевными

Новости Беларуси. Беларусь начинает подготовку ко вторым Европейским играм. Континентальные старты пройдут в нашей стране в 2019 году. Историческое решение было принято 21 октября на заседании 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Для проведения Игр Беларусь сделает все необходимое, заявил на встрече с участниками Александр Лукашенко. Право принять главные старты Старого Света мы получили путем голосования. Европейские функционеры отмечали: страна доказала свои возможности в организации масштабных соревнований во время чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Полсотни стран и почти две с половиной сотни участников. Заседание 45-й Генеральной ассамблеи ЕОК – Европейского олимпийского комитета – 21 октября стартовало в Минске. Главная новость – одна из интриг масштабного спортивного события – озвучена уже на церемонии открытия: Беларусь готова принять вторые Европейские олимпийские игры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно сообщить всем вам, что Беларусь готова принять вторые Европейские игры в 2019 году.

Впрочем, по порядку. Первые Европейские игры принимал Азербайджан. В Баку. Произошло это в 2015 году. Кстати, Старый Свет стал последней частью света, которая основала собственные игры. Вслед за Панамериканскими, Азиатскими, Всеафриканскими и Тихоокеанскими. Следующий (второй) европейский старт – 2019 год. Олимпийский комитет просит Беларусь принять эстафету у Азербайджана. 21 октября перед началом работы Генассамблеи на встрече с Александром Лукашенко исполняющий обязанности главы ЕОК Янез Кочиянчич вспоминает, как в 2014 посещал минский чемпионат мира по хоккею. Впечатления – самые положительные. Беларуси, по его мнению, удалось создать настоящий праздник для болельщиков. Блестяще исполнить то, что для многих стран-организаторов становится проблемой.

Янез Кочианчич, исполняющий обязанности главы Европейских олимпийских комитетов:

Хотелось бы отметить: я уже не первый раз посещаю Беларусь и каждый раз не устаю удивляться: Минск замечательный красивый город. Он меняется. Люди выглядят по-настоящему счастливыми. Я начал посещать ряд спортивных мероприятий, которые проходят в Беларуси, присутствовал на открытии спортивных объектов, и должен отметить, что внимание к спорту со стороны государства проявляется на самом высоком уровне. Инфраструктура позволяет быть Беларуси ведущим организатором мировых спортивных соревнований.

Азербайджан готов делиться опытом. И Беларусь, безусловно, им воспользуется. Игры в Баку планку подняли высоко, но Беларусь найдет в организации свои сильные стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас инфраструктура практически вся есть. Мы ее, если нужно приведем в порядок, хотя она в добротном состоянии, она не старая. Что-то построим новое, что-то отремонтируем, модернизируем. Проведем на хорошем уровне. Это встряхивает страну экономически, туристы едут, интересуются люди. Такие мероприятия люди и страны тащат к себе, готовы их проводить. Конечно, времена сейчас не лучшие. А ждать лучших времен – кто его знает, будут ли они еще. Поэтому будем исходить из того, что сегодня есть. И делать это по максимуму. Ваш опыт обязательно пригодится.

Чингиз Гусейнзаде, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана:

С большим удовольствием поможем. В 2019 году в Беларуси должен был быть юношеский фестиваль, мы забираем себе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекрасно. У вас все есть для проведения.

Поддержал в личной беседе активную позицию спортивной Беларуси и еще один высокопоставленный гость. Президент Ассоциации национальных комитетов (сокращенно – АНОК), а также Олимпийского совета Азии и член Международного олимпийского комитета – шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах. Именно он представляет руководство МОК на минской Генассамблее.

Шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах, глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов, глава Олимпийского совета Азии, член Международного олимпийского комитета:

С момента появления Беларуси на карте зародились отношения с нашим регионом, в частности с моей страной и моей семьей. Поэтому для меня большая честь быть частью Вашей программы развития отношений со странами моего региона: от экономических вопросов и промышленной кооперации и заканчивая кооперацией спортивной. Что касается спорта, могу Вас заверить: мы вместе с коллегами приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможности для Беларуси и честный подход для достижения целей и задач, которые вы ставите.

Встретится с главой Беларуси и Национального олимпийского комитета пожелали многие гости. Гагик Царукян – президент НОК Армении, бизнесмен и известный политик преподнес нашему Президенту подарок. Впрочем, этот приятный сюрприз был отнюдь не единственным. Шейх аль-Сабах Александру Лукашенко вручил эксклюзивный орден АНОК. Специальную награду за вклад в развитие спорта привез в Минск и руководитель международной ассоциации любительского бокса Чинг Куо Ву. В общем, гости о белорусском спорте и его достижениях давно наслышаны, потому в возможностях Минска провести следующие Игры на уровне убеждены были еще до официального голосования. Президент Беларуси на церемонии открытия, отмечает: главное в организации таких мероприятий – не помпезность и шик, а комфорт спортсменов и праздничная атмосфера для болельщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо проводить подобные мероприятия душевно, надо, чтобы люди приезжали и не пугались этих мероприятий, а отдыхали. Надо сделать так, чтобы соревнования, виды соревнований и спортсмены, которые приезжают на эти соревнования, чувствовали себя идеально и показывали или стремились показать самые высокие результаты. Надо сделать все для организаторов, для нас, я надеюсь, вы все приедете к нам, если такое решение будет утверждено руководящими органами ЕОК. Надо сделать все, чтобы фанаты и болельщики чувствовали, что это праздник. Надо сделать так, чтобы вся страна в эти дни ощущала этот праздник, объединяли эти соревнования всех не только в стране проведения, но в Европе и мире в целом. И я пообещал нашему руководителю, что Беларусь именно это сделает. Все сделает для того, чтобы соревнования были добрыми, душевными и чтобы вы никогда не пожалели о принятом решении провести Европейскую олимпиаду в Беларуси.

Генассамблея ЕОК – это множество организационных вопросов. От отчета казначея, докладов о проделанной работе до обсуждения самых острых тем. Это площадка, где обсуждаются проблемы, и, в конце концов, принимаются важные для олимпийского мира решения. Спортивное сообщество 21 октября не раз выражало слова поддержки Патрику Хикки. Главу ЕОК, напомним, арестовали прямо в Бразилии во время летней Олимпиады. Причина – подозрение в незаконной продаже билетов. Якобы он распространял их по спекулятивной цене. К слову, пустые трибуны в Рио, нераспроданные места – одна из отличительных черт прошедшей Олимпиады. Бытует мнение, что арест спортивного чиновника – не что иное, как месть за его принципиальную позицию по некоторым весьма острым вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, в этом зале нет нашего близкого друга, президента Европейских олимпийских комитетов Патрика Хикки, но он жив и здоров. Мы скоро увидим его в наших рядах. В этой связи подчеркну, что Беларусь полностью разделяет позицию исполкома ЕОК об отсутствии доказательств его виновности в каких-либо правонарушениях. Думаю, ему сейчас важно ощущать нашу поддержку и солидарность. Порой обидно и смешно, когда из наших рядов начинают по надуманным причинам вырывать самых деятельных людей, функционеров, которые имеют собственное мнение, которые не только имеют собственное мнение, а готовы в любой момент заявить свое мнение. Рот закрыть нам не получится никому. И нам никто рот не закроет. Мы должны честно, откровенно и принципиально высказываться по всем позициям. А любого из наших друзей, наших сотрудников мы сумеем отстоять вместе.

Говорить об итогах Игр в Рио спортивные функционеры будут много. И в кулуарах и с трибуны. Олимпиада действительно была скандальной. Допинг. Тема неудобная, для многих болезненная, но требующая консолидированного решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно, как вы знаете, в Рио-де-Жанейро завершились Олимпийские и Паралимпийские игры. Однако они запомнятся нам не красочными церемониями, захватывающей борьбой, триумфом побед и горечью поражений. Все это там было. В нашей памяти, к сожалению, они останутся из-за беспрецедентного количества допинговых, коррупционных и политических скандалов. Это омрачило общий праздник и обернулось потерями для спортсменов. Поэтому сегодня хотел бы обозначить нашу позицию по некоторым ключевым моментам. Во-первых, по-прежнему остро стоят вопросы борьбы с допингом. Беларусь выступала и выступает за чистый спорт. Но коллективная ответственность – не лучший метод. Отстранение целых команд и стран от участия в Играх – неоправданно и контрпродуктивно. Наказание за нарушение должно быть точечным и неотвратимым, а не всеобщим и поспешным. Права честных спортсменов должны быть во главе угла. Надо понимать, что настоящий спортсмен, который выступает на Олимпийских играх, чемпионатах мира – это человек, который умеет это делать лучше, чем кто-либо другой. Это уникальные люди. И с соответствующей психологией, к сожалению, порой очень ранимой. Нельзя рубить с плеча, нельзя размахивать шашкой налево-направо, нельзя обижать этих людей. Только индивидуальные подходы. Каждый должен отвечать за свое.

Кстати, возвращаясь к белорусским реалиям. Наша Национальная антидопинговая лаборатория стремится максимально обезопасить и репутацию НОК, и своих спортсменов. Внутренний контроль – на хорошем счету, подтверждает это Всемирное антидопинговое агентство.

Сергей Беляев, директор Национальной антидопинговой лаборатории:

Система у нас существует, развита довольно неплохо. В пользу этого говорит последний доклад директора Всемирного антидопингового агентства. Он посвящен успехам Республики Беларусь в борьбе с допингом.

Проблема в европейском масштабе, безусловно, будет решаться. Затрагивали и поднимали 21 октября многие актуальные темы. Например, как помочь спортсменам после завершения карьеры. Предложения по развитию олимпийского движения выдвигают разные страны. В том числе и Беларусь. Впрочем, главная новость сегодняшнего дня, конечно, решение о проведении Европейских игр в нашей стране. Голосование уже состоялось – большинство голосов «за».

Али Киремитсиоглу, член Национального олимпийского комитета Турции:

Во-первых, первые Европейские игры были большим вызовом. Но в итоге они имели большой успех. Сейчас все обсуждали место, где пройдут следующие старты. Было очень много претендентов. Но мы выбрали Беларусь, так как ваша страна сфокусирована на спорте. Чемпионат мира по хоккею в Минске прошел на отлично, здесь хорошая спортивная атмосфера и инфраструктура. Я думаю, что у вас получится провести грандиозные Европейские игры.

Сальвадор Рамирез, создатель логотипа вторых Европейских Игр (Испания):

Европейские игры в Минске – это фантастика! Невероятное событие. Я до Ассамблеи не был в Минске. И поэтому был поражен. Это потрясающий, красивый город. Увиденное превзошло мои ожидания. Удивлен, что здесь так много отличных спортивных сооружений.

Самуэль Олпинер, вице-президент Национального олимпийского комитета Израиля:

Это потрясающая новость. От того, что Игры пройдут в Беларуси, выиграют все европейские страны. Я был приятно удивлен, когда этим утром ваш Президент объявил новость, что Беларусь готова принять соревнования. Я очень обрадован этим фактом.

Официальная часть сегодняшнего дня завершена, но мероприятия продолжаются. Уже завтра разговор на спортивную тему продолжится.