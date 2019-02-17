Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой

На неделе появился обновленный рейтинг стран в Кубке Федерации. Белорусские теннисистки по-прежнему на третьем месте. Выше только сборные США и лидирующие чешки. Свой следующий матч в Кубке Федерации наши девушки проведут в апреле в Австралии против местной команды. А после победной встречи 1/4 с немками Юлия Силипицкая встретилась с капитаном нашей сборной Татьяной Пучек и разузнала, как сделать белорусский теннис еще сильнее, и чего не хватает мужской части сборной.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Есть ли у нашей белорусской школы тенниса свой неповторимый стиль? Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:

Отличительная черта наших девчонок (буду говорить за девчонок) – это целеустремленность, упорство, достижение цели любой ценой. Они патриоты, однозначно. Это было всегда в наших девчонках. Я помню еще Наташу Звереву, Татьяну Игнатьеву, Аню Смешнову, в них всех это было. Это было и во мне.

О необходимости бесплатного обучения Юлия Силипицкая:

Нуждается ли сейчас белорусский теннис в бесплатном обучении? Татьяна Пучек:

Конечно же. Чтобы делать правильную селекцию, правильный отбор, бесплатные группы, я считаю, нужны. Потому что это помогло бы действительно талантливым детям, действительно предрасположенным детям к этому виду спорта, хотя бы начать. Насколько я знаю, на сегодня таких групп даже нет. Их действительно нужно делать.



Источник фото: instagram.com/belarustennis/

«Мне повезло, что девчонки меня очень уважают» Юлия Силипицкая:

Какая у вас цель? Татьяна Пучек:

Цель у меня – все-таки привезти Кубок Федерации домой. Я имею в виду Кубок, первое место. Мне, наверное, повезло, что девчонки меня очень уважают, они меня знают и помнят как игрока. Верят всем моим подсказкам, указаниям, что немало важно, слышат их и стараются воплотить в жизнь. Процесс налажен отлично, девчонки очень слаженно в команде работают. Весь наш коллектив (большой коллектив), который стоит за командой он также слаженно работает. И менять там ничего не нужно. У нас есть команда ребят, которая занимается статистикой, которая нам раскладывает наших потенциальных соперниц просто «от» и «до». Это очень помогает, как, допустим, сейчас в матче с Германией. После первого игрового дня я Арине сразу сказала: «Завтра они поставят Зигемунд».



Источник фото: instagram.com/belarustennis/

О предстоящей игре с Австралией Юлия Силипицкая:

А что скажете по предстоящей игре с Австралией? Татьяна Пучек:

Очень большое значение имеет покрытие, на котором мы будем играть. Это тоже очень-очень большая разница. Поэтому жжем, когда выйдет информация, по матчу. До 25 февраля она должна быть. Потому что там есть подозрение, что там может быть и трава. Австралийки любят. Татьяна Пучек о выходе в полуфинал Fed Cup: «Они полностью выполнили мою установку, идеально провели матч» Юлия Силипицкая:

Это для нас не очень?



Татьяна Пучек:

Нет. У наших девчонок самые лучшие результаты как раз-таки на траве. Но и австралийки очень любят это покрытие. Его единственный минус в том, что это будет начало грунтового сезона. И когда ты уже вышел на грунт, вдруг начинать играть на траве, это большой минус.



Источник фото: instagram.com/belarustennis/

О Виктории Азаренко: «Ей надо один хороший турнир» Юлия Силипицкая:

Сейчас о Вике Азаренко бытуют разные мнения…



Татьяна Пучек:

Это материнское чувство однозначно меняет твое все представление о мире. Ей надо один хороший турнир. Ей надо вьиграться, и, я считаю, что у нее все впереди. Юлия Силипицкая:

То есть у нее есть шансы вернуть свои позиции?



Татьяна Пучек:

Я считаю, что да.



Источник фото: instagram.com/belarustennis/



Об Арине Соболенко: «Важно то, что Арина вошла в Топ-10»



Татьяна Пучек:

Мы можем только гадать, «зазвездит» она или нет. Важно то, что Арина вошла в Топ-10. И она на своем месте.

Об Александре Саснович: «Она двигается в правильном направлении»



Юлия Силипицкая:

Саша Саснович не идет ноздря в ноздрю с Ариной. Что мешает? Татьяна Пучек:

Я считаю, не мешает ничего. У нее все не быстро, но она двигается в правильном направлении. У нее еще все впереди.



Источник фото: instagram.com/veralapko/

О Вере Лапко: «У нее отличный теннис, отличные данные. Она может быть в Топе»



Юлия Силипицкая:

Лапко. Ей под силу войти в Топ-10? Татьяна Пучек:

У нее были хорошие результаты по юниорам. И чуть-чуть она в этом юниорском теннисе подзастряла. В отличие от той же Арины, которая особо в юниорах не играла, у нее сразу взрослый теннис и взрослый теннис. У Веры отличный теннис, отличные данные. Она может быть в Топе.



Источник фото: instagram.com/belarustennis/



О Лидии Морозовой: «Она чисто парный игрок. У нас никогда этого не было»



Татьяна Пучек:

О Лидии никто не замалчивал. Она чисто парный игрок. У нас никогда этого не было. У нас все-таки были одиночницы, которые играли пару.





Источник фото: instagram.com/ilyaivashka/



О мужской команде