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Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой

17 февраля 2019 20:35
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На неделе появился обновленный рейтинг стран в Кубке Федерации. Белорусские теннисистки по-прежнему на третьем месте. Выше только сборные США и лидирующие чешки.   

Свой следующий матч в Кубке Федерации наши девушки проведут в апреле в Австралии против местной команды. А после победной встречи 1/4 с немками Юлия Силипицкая встретилась с капитаном нашей сборной Татьяной Пучек и разузнала, как сделать белорусский теннис еще сильнее, и чего не хватает мужской части сборной.    

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Есть ли у нашей белорусской школы тенниса свой неповторимый стиль?

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису: 
Отличительная черта наших девчонок (буду говорить за девчонок) – это целеустремленность, упорство, достижение цели любой ценой. Они патриоты, однозначно. Это было всегда в наших девчонках. Я помню еще Наташу Звереву, Татьяну Игнатьеву, Аню Смешнову, в них всех это было. Это было и во мне.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-4

О необходимости бесплатного обучения

Юлия Силипицкая:
Нуждается ли сейчас белорусский теннис в бесплатном обучении?

Татьяна Пучек:
Конечно же. Чтобы делать правильную селекцию, правильный отбор, бесплатные группы, я считаю, нужны. Потому что это помогло бы действительно талантливым детям, действительно предрасположенным детям к этому виду спорта, хотя бы начать. Насколько я знаю, на сегодня таких групп даже нет. Их действительно нужно делать.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-7


Источник фото: instagram.com/belarustennis/  

«Мне повезло, что девчонки меня очень уважают»

Юлия Силипицкая:
Какая у вас цель?

Татьяна Пучек:
Цель у меня – все-таки привезти Кубок Федерации домой. Я имею в виду Кубок, первое место. Мне, наверное, повезло, что девчонки меня очень уважают, они меня знают и помнят как игрока. Верят всем моим подсказкам, указаниям, что немало важно, слышат их и стараются воплотить в жизнь. Процесс налажен отлично, девчонки очень слаженно в команде работают. Весь наш коллектив (большой коллектив), который стоит за командой он также слаженно работает. И менять там ничего не нужно. У нас есть команда ребят, которая занимается статистикой, которая нам раскладывает наших потенциальных соперниц просто «от» и «до». Это очень помогает, как, допустим, сейчас в матче с Германией. После первого игрового дня я Арине сразу сказала: «Завтра они поставят Зигемунд».

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-10


Источник фото: instagram.com/belarustennis/   

О предстоящей игре с Австралией

Юлия Силипицкая:
А что скажете по предстоящей игре с Австралией?

Татьяна Пучек:
Очень большое значение имеет покрытие, на котором мы будем играть. Это тоже очень-очень большая разница. Поэтому жжем, когда выйдет информация, по матчу. До 25 февраля она должна быть. Потому что там есть подозрение, что там может быть и трава. Австралийки любят.   

Татьяна Пучек о выходе в полуфинал Fed Cup: «Они полностью выполнили мою установку, идеально провели матч»

Юлия Силипицкая:
Это для нас не очень?

Татьяна Пучек:
Нет. У наших девчонок самые лучшие результаты как раз-таки на траве. Но и австралийки очень любят это покрытие. Его единственный минус в том, что это будет начало грунтового сезона. И когда ты уже вышел на грунт, вдруг начинать играть на траве, это большой минус.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-13


Источник фото: instagram.com/belarustennis/   

О Виктории Азаренко: «Ей надо один хороший турнир»

Юлия Силипицкая:
Сейчас о Вике Азаренко бытуют разные мнения…

Татьяна Пучек:
Это материнское чувство однозначно меняет твое все представление о мире. Ей надо один хороший турнир. Ей надо вьиграться, и, я считаю, что у нее все впереди.

Юлия Силипицкая:
То есть у нее есть шансы вернуть свои позиции?

Татьяна Пучек:
Я считаю, что да.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-16


Источник фото: instagram.com/belarustennis/   

Об Арине Соболенко: «Важно то, что Арина вошла в Топ-10»

Татьяна Пучек:
Мы можем только гадать, «зазвездит» она или нет. Важно то, что Арина вошла в Топ-10. И она на своем месте.

Об Александре Саснович: «Она двигается в правильном направлении»

Юлия Силипицкая:
Саша Саснович не идет ноздря в ноздрю с Ариной. Что мешает?

Татьяна Пучек:
Я считаю, не мешает ничего. У нее все не быстро, но она двигается в правильном направлении. У нее еще все впереди.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-19


Источник фото: instagram.com/veralapko/

О Вере Лапко: «У нее отличный теннис, отличные данные. Она может быть в Топе»

Юлия Силипицкая:
Лапко. Ей под силу войти в Топ-10? 

Татьяна Пучек:
У нее были хорошие результаты по юниорам. И чуть-чуть она в этом юниорском теннисе подзастряла. В отличие от той же Арины, которая особо в юниорах не играла, у нее сразу взрослый теннис и взрослый теннис. У Веры отличный теннис, отличные данные. Она может быть в Топе.

Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой-22


Источник фото: instagram.com/belarustennis/   

О Лидии Морозовой: «Она чисто парный игрок.  У нас никогда этого не было»

Татьяна Пучек:
О Лидии никто не замалчивал. Она чисто парный игрок.  У нас никогда этого не было. У нас все-таки были одиночницы, которые играли пару.


Источник фото: instagram.com/ilyaivashka/

О мужской команде

Юлия Силипицкая:
Где наши мальчики?

Татьяна Пучек:
Такой вопрос болезненный. Начинают с 3-4 лет идти в футбол, хоккей, в такие мужские виды спорта, которые у нас популярны очень, очень распространены. И, видимо, так получается, что эти виды спорта все же этих детей подхватывают до нас. То, что Илья Ивашко вошел в Топ-100, это хороший знак, это опять-таки реклама мужскому теннису.

# Теннис # Татьяна Пучек # Фотофакт

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