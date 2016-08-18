Поступили в продажу билеты на фестиваль «Гонка легенд»

Новости Беларуси. Билеты на «Гонку легенд» сегодня поступили в продажу. Старты состоятся 18 сентября в спорткомплексе «Раубичи», но начнутся не по-спортивному, а в светском стиле – с автограф-сессии. На общение со звездами биатлона у болельщиков будет около двух часов. По расчетам организаторов, успеть должны все.

Такой старт фестиваля – одна из особенностей грядущего суперспринта. Еще одна фишка в том, что количество титулованных участников увеличится с двадцати до тридцати спортсменов. Так, свое дебютное появление уже подтвердили немка Кати Вильхельм и россиянка Ольга Зайцева. В нынешней программе: масс-старт и смешанная эстафета. В перерывах между выступлениями именитых чемпионов на старты выйдут юные спортсмены и команда средств массовой информации. Кстати, организаторы учли зрительский интерес и увеличили количество мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Альберс, директор фестиваля «Гонка легенд», старший тренер сборной Беларуси по биатлону:

Не все желающие попали в прошлом году на это мероприятие. Поэтому в этом году мы решили удлинить немножко дистанцию для того, чтобы можно было уместить больше зрителей. Мы рассчитываем, что вместе с дополнительными трибунами вдоль трассы мы разместим порядка 15 тысяч зрителей. Из-за этого увеличилась трасса. Была она 850 метров, стала 1200.