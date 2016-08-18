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Погибший в Рио тренер сборной Германии по гребле стал донором органов и спас 4-х человек

18 августа 2016 12:04
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Новости Бразилии. Тренер немецкой сборной по гребле, который погиб в Рио, стал донором органов. Врачи успешно пересадили печень, сердце и обе почки Штефана Хенце. Благодаря этому удалось спасти жизни четырех человек.

Согласие на изъятие органов дали родственники, сообщает Die Welt со ссылкой на представителя Минздрава Бразилии Роберту Наполис.

Напомним, 12 августа 35-летний специалист попал в ДТП. Такси, на котором Хенце возвращался в Олимпийскую деревню, врезалось в бетонное ограждение. Подробности трагедии здесь.

Фото. BSV Halle

# Олимпиада 2016 # Штефан Хенце

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