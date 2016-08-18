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Алина Талай не вышла в финал олимпийского турнира и попросила прощения у болельщиков

18 августа 2016 12:47
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Новости Беларуси. В ночь со среды на четверг белорусские поклонники легкой атлетики держали кулачки за нашу барьеристку Алину Талай.

27-летняя спортсменка не сумела отобраться в финал олимпийского турнира. До седьмого барьера она уверенно шла в полуфинале. Но во второй части забега, пересекая финишную линию, споткнулась о барьер.

Алина Талай (в интервью НОК):
Я очень расстроена. Бег с барьерами – это технический вид. К сожалению, я врезалась в барьер, сбилась с ритма и не смогла закончить дистанцию так, как этого хотела. Мой первый забег – это был, по сути, забег смерти, самый сильнейший из всех. В нем стартовали три призера чемпионатов мира и чемпионка Европы. Мы с тренером знали, что фактически это финал, где надо бежать в полную силу. И я приняла решение рисковать, но, к сожалению, технически не все получилось. Врезавшись в барьер, меня развернуло и я просто уже не могла бежать.

Происходящее стало шоком и для Алины, и для многотысячной армии ее поклонников.

Алина Талай не вышла в финал олимпийского турнира и попросила прощения у болельщиков-1

Судя по комментариям в социальных сетях, болельщиков расстроило не столько отсутствие медали в легкой атлетике, а то, что за этим забегом стоит многолетний труд спортсменки. Расстроенная, она нашла в себе силы и на своей странице в социальной сети обратилась к тем, кто был с ней и поддерживал до последнего.

За последние восемь лет Алина Талай не пропустила ни одного сезона. На чемпионате мира-2015 она взяла бронзу, а на недавней Европе – серебро. Но очень расстроилась, потому что «все-таки приезжала за золотом». Очень рассчитывала на то, что сможет взять реванш в Рио. Не получилось.

Страницы Алины в соцсетях заполняются комментариями. Пишут поклонники, среди которых немало известных персон.

Алина Талай не вышла в финал олимпийского турнира и попросила прощения у болельщиков-4

Алину благодарят за выступление в Рио и просят об одном: отдохнуть и обязательно возвращаться.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, отметил: «выдержи это и иди дальше к своей Олимпийской вершине».

Алина Талай не вышла в финал олимпийского турнира и попросила прощения у болельщиков-7

# Фотофакт # Алина Талай # Олимпиада 2016

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