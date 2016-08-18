Алина Талай не вышла в финал олимпийского турнира и попросила прощения у болельщиков

Новости Беларуси. В ночь со среды на четверг белорусские поклонники легкой атлетики держали кулачки за нашу барьеристку Алину Талай.

27-летняя спортсменка не сумела отобраться в финал олимпийского турнира. До седьмого барьера она уверенно шла в полуфинале. Но во второй части забега, пересекая финишную линию, споткнулась о барьер.

Алина Талай (в интервью НОК):

Я очень расстроена. Бег с барьерами – это технический вид. К сожалению, я врезалась в барьер, сбилась с ритма и не смогла закончить дистанцию так, как этого хотела. Мой первый забег – это был, по сути, забег смерти, самый сильнейший из всех. В нем стартовали три призера чемпионатов мира и чемпионка Европы. Мы с тренером знали, что фактически это финал, где надо бежать в полную силу. И я приняла решение рисковать, но, к сожалению, технически не все получилось. Врезавшись в барьер, меня развернуло и я просто уже не могла бежать.