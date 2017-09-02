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«Постараться сыграть агрессивно»: сборная Беларуси по футболу готовится к матчу со шведами

02 сентября 2017 17:40
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Новости Беларуси. Что касается нашей национальной команды, то уже 3 сентября ее ожидает домашняя схватка со шведами. После холодного душа, которым подопечные Игоря Криушенко окатили болельщиков в четверг, надеяться на аншлаг на «Борисов-Арене» едва ли приходится. Тем не менее главный тренер сборной пытается смотреть в будущее с оптимизмом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Постараться сыграть агрессивно»: сборная Беларуси по футболу готовится к матчу со шведами-1

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Естественно, как любой спортсмен, любая команда, мы должны стремиться к победе. Постараться, учитывая то, что играем дома, сыграть агрессивно и не разочаровать болельщиков, которые, надеюсь, придут на игру.

В ростере сборной Беларуси произошли изменения. На поединок с дружиной Швеции вызваны защитник минского «Динамо» Александр Сачивко и нападающий БАТЭ Николай Сигневич. Они заменят получивших повреждения Сергея Политевича и Дениса Полякова.

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко

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