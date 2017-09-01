Знаковый спортивный контракт подписан: Минск официально стал хозяином II Европейских игр в 2019 году

Новости Беларуси. О проведении II Европейских игр в Минске уже можно говорить с полной уверенностью и на официальном уровне. 1 сентября в Национальном олимпийском комитете Беларуси были подписаны все необходимые документы и улажены все формальности.
Новости Беларуси. О проведении II Европейских игр в Минске уже можно говорить с полной уверенностью и на официальном уровне. 1 сентября в Национальном олимпийском комитете Беларуси были подписаны все необходимые документы и улажены все формальности.
Теперь уже точно: летом 2019 года Минск станет центром Европейской спортивной жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».