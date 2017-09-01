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Знаковый спортивный контракт подписан: Минск официально стал хозяином II Европейских игр в 2019 году

01 сентября 2017 18:33
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Новости Беларуси. О проведении II Европейских игр в Минске уже можно говорить с полной уверенностью и на официальном уровне. 1 сентября в Национальном олимпийском комитете Беларуси были подписаны все необходимые документы и улажены все формальности.

Знаковый спортивный контракт подписан: Минск официально стал хозяином II Европейских игр в 2019 году-1

Теперь уже точно: летом 2019 года Минск станет центром Европейской спортивной жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Европейские игры

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