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Женский состав «Минска» в 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов встретится с пражской «Славией»

02 сентября 2017 11:15
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Новости Беларуси. 1 сентября в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала женской футбольной Лиги чемпионов. Минск на этой стадии сыграет с пражской «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женский состав «Минска» в 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов встретится с пражской «Славией»-1

Первый поединок пройдет в белорусской столице 4 или 5 октября. Ответный – через неделю.

Уже в третий раз в своей истории «Минск» выходит в 1/16 финала Лиги чемпионов. Правда, преодолеть эту стадию пока не удавалось.

# Футбол Беларуси

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