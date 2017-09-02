Женский состав «Минска» в 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов встретится с пражской «Славией»

Новости Беларуси. 1 сентября в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала женской футбольной Лиги чемпионов. Минск на этой стадии сыграет с пражской «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый поединок пройдет в белорусской столице 4 или 5 октября. Ответный – через неделю.

Уже в третий раз в своей истории «Минск» выходит в 1/16 финала Лиги чемпионов. Правда, преодолеть эту стадию пока не удавалось.