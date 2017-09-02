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Без вкуса побед: минское «Динамо» продолжает раздавать очки соперникам в чемпионате КХЛ

02 сентября 2017 17:33
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Новости Беларуси. В Москве закончилась дуэль местного «Спартака» и минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. На протяжении трех периодов и овертайма команды не сподобились ни на одну заброшенную шайбу – дело дошло до серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, удача в ней сопутствовала российской команде – «зубры» смазали три попытки из четырех, в то время как «Спартак» трижды был точен. Таким образом, в активе «Динамо» по-прежнему нет ни единой победы на старте нового сезона КХЛ.

# Хоккей Беларуси

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