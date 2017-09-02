Без вкуса побед: минское «Динамо» продолжает раздавать очки соперникам в чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. В Москве закончилась дуэль местного «Спартака» и минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. На протяжении трех периодов и овертайма команды не сподобились ни на одну заброшенную шайбу – дело дошло до серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, удача в ней сопутствовала российской команде – «зубры» смазали три попытки из четырех, в то время как «Спартак» трижды был точен. Таким образом, в активе «Динамо» по-прежнему нет ни единой победы на старте нового сезона КХЛ.