Мини-футбол. «Борисов-900» обыграл «Столицу» – вот как прошёл поединок

Переиграв в двух матчах охрану «Динамо», «Борисов-900» попал на рандеву к непростой «Столице», сезон у которой завершился на третьей строчке таблицы. Так или иначе, подопечные Дмитрия Камеко начинали плей-офф со стадии 1/4 и совершенно резонно считались фаворитами. На бумаге так, но вышло иначе.

Первый тайм начался с крайне интенсивного футбола. Преимущественно в атаку шли хозяева, но их активность вылилась также и в три весьма быстрых нарушения. Такой поворот дел вынудил «айтишников» слегка сбавить обороты, чем немного развязал руки борисовчанам. Те же в свою очередь сделали пару неплохих выпадов, но голевым стал именно заход на последней минуте тайма. Так гости озадачили «черно-зеленых».