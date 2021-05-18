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Мини-футбол. «Борисов-900» обыграл «Столицу» – вот как прошёл поединок

18 мая 2021 21:03
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Новости Беларуси. В белорусском мини-футболе продолжается нокаут-раунд. В Минске первый матч четвертьфинальной серии провела «Столица», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О том, как сложилось противостояние с «Борисовом-900», в нашем материале.

Мини-футбол. «Борисов-900» обыграл «Столицу» – вот как прошёл поединок-1

Переиграв в двух матчах охрану «Динамо», «Борисов-900» попал на рандеву к непростой «Столице», сезон у которой завершился на третьей строчке таблицы. Так или иначе, подопечные Дмитрия Камеко начинали плей-офф со стадии 1/4 и совершенно резонно считались фаворитами. На бумаге так, но вышло иначе.

Первый тайм начался с крайне интенсивного футбола. Преимущественно в атаку шли хозяева, но их активность вылилась также и в три весьма быстрых нарушения. Такой поворот дел вынудил «айтишников» слегка сбавить обороты, чем немного развязал руки борисовчанам. Те же в свою очередь сделали пару неплохих выпадов, но голевым стал именно заход на последней минуте тайма. Так гости озадачили «черно-зеленых».

Мини-футбол. «Борисов-900» обыграл «Столицу» – вот как прошёл поединок-4

События дебютных 20 минут явно дали о себе знать в раздевалке, ибо на площадку вышла по-спортивному озлобленная «Столица». Борисовчане успевали лишь отбиваться от безостановочных притязаний на неприкосновенность их ворот и изредка убегали в контратаки.

В итоге минчане в середине тайма поднаелись и решили действовать менее быстро. Продолжалось планомерное наступление хозяев долго и без необходимого гола. За две минуты до конца Дмитрий Камеко решил снять вратаря, и такой ход сходу дал свои плоды. «Столица» уже через 10 секунд сравняла цифры на табло.

Мини-футбол. «Борисов-900» обыграл «Столицу» – вот как прошёл поединок-7

До конца основного времени ни один коллектив так чашу весов в свою пользу и не качнул. Команды отправились на дополнительные таймы. Но не помогли и они, оставив решать победителя в серии пенальти. В этом игровом аспекте сильнее все же оказался «Борисов-900». 2:1 – гости увозят победу.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Камеко # Фотофакт

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