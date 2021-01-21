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Баскетбол. Перенесены два матча команды «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

21 января 2021 19:38
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Новости Беларуси. Небольшие изменения в календаре мужской команды «Цмоков». Два домашних матча «драконов» в Единой лиге ВТБ перенесены на день ранее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Изменения в расписании коснулись поединков минчан с «УНИКСом» и «Зенитом».

Баскетбол. Перенесены два матча команды «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ-1

Так, с казанским клубом «Цмоки» сыграют не 31 января, а 30-го. Несмотря на смену даты, все приобретенные билеты останутся действительными. А с коллективом из Санкт-Петербурга встреча состоится не 8 февраля, а 7-го.

Решение о сдвиге игр принято руководством Лиги ВТБ. Как утверждается на сайте минского клуба, оно связано с логистическими проблемами в период пандемии COVID-19.

Баскетбол. Перенесены два матча команды «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ-4

Напомним, следующий матч в банковском турнире «драконы» проведут 24 января, к нам в гости пожалует эстонский «Калев».

# Баскетбол # Фотофакт

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