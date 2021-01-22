В ЧБ по хоккею близится к завершению первая стадия. Кто возглавляет турнирную таблицу?
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею близится к завершению первая стадия турнира. 22 января в экстралиге «А» будут сыграны четыре матча. Сразу две встречи претендуют на звание центральной. «Шахтер» принимает «Металлург».
Сейчас «горняки» возглавляют турнирную таблицу. Однако команда Степанищева не боится более ранговых соперников. Доказательство тому – семиматчевая серия побед, причем в последний раз «волки» обыграли действующего чемпиона.
Легионеры не радуют тренерский штаб, а нынешний главный тренер на предыдущем матче отсутствовал по состоянию здоровья.
А вот «Гомель», который на днях разобрался с «Шахтером», приедет крайне замотивированным. Чистая победа над «красно-синими» приблизит подопечных Стася к первой строчке на 3 балла при условии, что «горняки» не наберут очков.
В других матчах дня «Локомотив», который в последнее время набрал ход и уже добыл три победы подряд, встретится с молодечненским «Динамо», а «Неман» будет гостить у «Могилева».