В ЧБ по хоккею близится к завершению первая стадия. Кто возглавляет турнирную таблицу?

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею близится к завершению первая стадия турнира. 22 января в экстралиге «А» будут сыграны четыре матча. Сразу две встречи претендуют на звание центральной. «Шахтер» принимает «Металлург».

Сейчас «горняки» возглавляют турнирную таблицу. Однако команда Степанищева не боится более ранговых соперников. Доказательство тому – семиматчевая серия побед, причем в последний раз «волки» обыграли действующего чемпиона.