Белорусский спортсмен Петр Чириков рассказал, как он съездил в Москву из Минска на .. велосипеде!

На машине до Москвы можно доехать за 8 часов, на поезде придется провести в пути на 2 часа дольше, самолет преодолеет расстояние между двух столиц всего за 1,5 часа. Но ни один из этих видов транспорта не устроил Петра Чирикова. Решение отправиться в Москву на велосипеде было спонтанным. Подготовка к путешествию заняла меньше суток.

3 июля 2014, приурочив свой велопробег ко Дню независимости Беларуси, Петр в гордом одиночестве стартанул с Площади Победы. Впереди 740 километров, с собой - ни карты, ни велокомпьютера, ни планов на ночлег.

Авантюра Петра кажется безумной, если не знать о физической подготовке парня. Спортом он начал серьезно заниматься в 18 лет. Только спустя 5 лет ежедневных тренировок он впервые решился принять участие в одном марафоне и неожиданно для всех занял первое место.

Не намерен был сдаваться Петр и на маршруте Минск-Москва. Ему везло: к темноте он всегда находил кров и пищу. Люди встречались ему доброжелательные и любопытные. Погода была ясной. Но на четвертый день пути, когда до цели было рукой подать, он пробил колесо.

Когда путешествие почти уже стало невыносимым, его подобрал фургончик и довез до Московской веломастерской. Пока шел ремонт, Петр отправился на встречу с мечтой - на Красную площадь.

Вам, наверное, интересно: как Петр засчитал то расстояние, которое вместе с поломанным велосипедом проехал на фургончике. Все по-честному, на обратном пути он вернулся на велосипеде в то место, где проколол колесо и только после этого на попутной фуре отправился в Минск.

Парень сейчас временно безработный. Думает перебраться из родных Крупок в столицу, чтобы найти работу и единомышленников по стилю жизни. Петр уже знает, на что будет откладывать деньги с зарплаты: он мечтает о велопробеге Минск-Владивосток.