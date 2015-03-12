После поражений в первых двух матчах ХК «Неман» в Гродно разгромил «Шахтер» – 4:0

Полуфинальная серия между «Шахтером» и «Неманом» осталась в тени противостояния «Гомеля» и «Юности».

Серия стартовала двумя встречами в Солигорске, и «горняки», стоит отдать им должное, выжали максимум из домашних стен и заполненных до отказа трибун местного Ледового дворца.

В дебютной игре хоккеисты двух коллективов, будто зарядившись энергией от болельщиков, показывали высокие скорости. Хотя «Шахтер» все же выглядел чуть свежее и активнее. Уже в первом периоде напористость солигорчан трансформировалась в две заброшенные шайбы.

Штурмовать вражеские бастионы гродненцы будто и не собирались. Большинство выпадов гостей разбивалось о тактически грамотные действия солигорских хоккеистов в обороне.

Но не все для «Шахтера» было так безоблачно. В концовке второго периода «Неман» подобрался к противнику на расстояние одной заброшенной шайбы, и заключительная двадцатиминутка обещала быть нервной. Но подопечным Андрея Гусова удалось выстоять и добиться успеха – 3:2.

Победная шайба, кстати, на счету Андрея Михалева. Форвард проводил первую игру после двухлетней дисквалификации.

Андрей Михалев, игрок ХК «Шахтер»:

Здорово, на самом деле. Как в первый раз. Самое главное, что победили. Приехала семья моя сюда, родители. Приятно очень.

На следующий день «Неман» предстал совсем другой командой: мощной, целеустремленной, жаждавшей любой ценой оформить победу в Солигорске. Но и во втором домашнем матче фортуна повернулась лицом к «горнякам».

Солигорчане, пропустив первыми, смогли не только сравнять счет, но дважды по ходу встречи выйти вперед. Итоговый счет вновь 3:2 в пользу «Шахтера».

Команды переехали в Гродно. А вот на родной земле «Неман» воспрял духом. В первом домашнем матче гродненцы отгрузили «Шахтеру» четыре безответные шайбы, причем три из них были забиты в первом периоде.

В другой паре «Юность» и «Гомель» устроили настоящую перестрелку и едва не довели дело до овертайма. «Юность» ведет в серии (3:0) и находится в шаге от выхода в финал, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.