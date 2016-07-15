Многофункциональный спорткомплекс открыли в Орше

Новости Беларуси. Социальная миссия большого бизнеса. Крупные компании продолжают участие в финансировании важных проектов.

Сегодня большое событие - для жителей Орши. Здесь торжественно открыли многофункциональный спортивный комплекс.

Теперь оршанцы получили отличные условия для занятий игровыми видами спорта и единоборствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Денисов, воспитанник оршанской секции по боксу:

Люблю бокс, потому что здесь можно тренироваться, набраться силы.

Восьмилетний Сергей в восторге. Теперь для занятия любимым боксом есть все условия. Большой ринг, груши разных размеров, новые тренажеры.

Вот она - почва для роста олимпийских надежд Беларуси.

Вадим Майсаков, воспитанник оршанской секции по боксу:

Этот зал мне нравится. Тут все есть – мешков много, ринг хороший. Все для тренировок.

Рядом с залом бокса – зал универсальный. В нем будут объединены секции баскетбола, волейбола, гандбола и мини-футбола. Раньше они были разбросаны по разным местам Орши и ютились в небольших залах. А здесь даже трибуны есть – на 250 мест.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Основное преимущество – современное покрытие игровой площадки. Под натуральным дубовым паркетом лежит двухслойная резиновая подушка. Это – оптимальный вариант для спортсменов. На таком покрытии нагрузка на мышцы ног значительно меньше, а мяч отскакивает чуточку быстрее. Игра смотрится динамичнее.

Одними из первых новый зал опробовали участники юношеского гандбольного турнира. Сыграть с хозяевами приехали ребята из Бреста и Московской области. Россияне планируют и дальше приезжать на сборы в Оршу.

Кирилл Калинин, игрок сборной Московской области по гандболу:

Хороший зал, прохладно, не жарко, как у нас там в Протвино.

Николай Шульгин, директор спортивного комплекса «Олимпиец»:

Ежедневно у нас здесь будут заниматься от 300 до 400 детей разных возрастов. Не говоря уже об индивидуальном посещении взрослыми спортсменами.

Спортивный комплекс в Орше построили всего за семь месяцев при помощи частного капитала.

Это – пример социальной миссии бизнеса в действии.

Владимир Майоров, генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Это очень важно. Потому что мы здесь живем, работаем, соответственно семьи, дети. И, в первую очередь, выбраны населенные пункты, где находится дислокация наших филиалов.

На очереди - еще четыре спортивных объекта. Они появятся в Осиповичах, Кобрине, Слониме и Минском районе.