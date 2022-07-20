«Порадовали спортсмены обоих наших держав». Кто сильнее на Кубке Дружбы по современному пятиборью?

В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также подвели итоги общего зачета. Первое место заняла команда Беларуси. Российские пятиборцы расположились на второй позиции. Подробности читайте здесь.
Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:
Особенно этот Кубок важен, конечно, для детей. Потому что дети должны проявлять себя именно в соревнованиях. Тренироваться можно сколько угодно, но все бойцовские качества они показывают именно здесь. Уровень очень растет. Скажем так, приближается уже к уровню основных сборных команд. Порадовали спортсмены обоих наших держав. Если чуть сильнее выступали белорусские девушки, то немножечко лучше выступали троеборцы из России.
Елена Нырцова, старший тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
Самое главное, что практически во всех видах программы наши ребята стояли на пьедестале. Очень отрадно, что именно в личном первенстве у нас были медали. Это означает одно, что мы движемся в нужном направлении. Мы хотим быть впереди всех, быть лучшими. Мы сравниваем результаты с прошедшим чемпионатом Европы. Наши ребята по результатам должны были бы быть там на пьедестале.