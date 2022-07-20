«Порадовали спортсмены обоих наших держав». Кто сильнее на Кубке Дружбы по современному пятиборью?

В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также подвели итоги общего зачета. Первое место заняла команда Беларуси. Российские пятиборцы расположились на второй позиции. Подробности читайте здесь.

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:

Особенно этот Кубок важен, конечно, для детей. Потому что дети должны проявлять себя именно в соревнованиях. Тренироваться можно сколько угодно, но все бойцовские качества они показывают именно здесь. Уровень очень растет. Скажем так, приближается уже к уровню основных сборных команд. Порадовали спортсмены обоих наших держав. Если чуть сильнее выступали белорусские девушки, то немножечко лучше выступали троеборцы из России.